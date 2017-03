Mesternes mester

10. episode - Norsk underholdningsserie. Les mer Finale! Etter 27 knalltøffe øvelser er det kun tre utøvere igjen. De er alle like slitne - både fysisk og psykisk. Men det er fortsatt tre øvelser som gjenstår. Etter de to første øvelsene må en deltager gi slipp på drømmen om å løfte seierspokalen i været. For de to andre lever drømmen i beste velgående inn i den tredje og avgjørende konkurransen. Nå skal alt avgjøres - hvem blir Mesternes Mester 2017? Sesong 8 (10:10)