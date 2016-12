Br. dokumentar. Kva vil du gjere før du døyr? Då den muntre vermeldaren og karrierekvinna Rowena Kincaid får vite at ho har ei aggressiv form for kreft og berre kort tid igjen å leve, stiller alle dette spørsmålet til henne. Ho undrar om ei liste over gjeremål er den beste måten å bruke dei siste dagane sine på, og freistar å finne ut av det. Rowena oppsøkjer andre unge menneske i same situasjon og møter sjukdommen med humor og urokkeleg pågangsmot i søken etter noko å skrive på lista over ting ho vil gjere før ho døyr. (Before I Kick The Bucket)