Br. dokumentar. Nybakte mødre kan komme til å tro at de har født Jesus eller djevelen. Fødselspsykoser gir seg utslag i ekstreme humørsvingninger, underlige og farlige tanker, paranoia og vrangforestillinger. Vi får følge Jenny og Hannah, to britiske kvinner som sammen med sine familier kjemper mot den skremmende tilstanden. I motsetning til mange, får de god hjelp fra helsevesenet, slik at de samtidig får være sammen med de nyfødte barna sine. (My Baby, Psychosis and Me) Norsk kommentar: Ida Creed