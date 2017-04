Fr. dokumentar. Marine Le Pen er blitt den viktigste personen i den franske høyre-populismen og presidentkandidat ved valget i april. Den 48 år gamle advokaten er leder av Front national, som ved lokalvalget i 2014 ble Frankrikes største parti. Et parti som ble stiftet av hennes far Jean Mari Le Pen i 1972 og som han ledet fram til 2011. Da overtok datteren, Marine, makten etter en opprivende konflikt hvor hun kastet sin far ut av partiet. Vi ser nærmere på politikken, velgerne og støttespillerne til Front national. (Marine Le Pen's Rise to Power)