The Rolling Stones - live på Cuba

Br. konsert. Over 1,2 millioner Les mer cubanske fans tar imot The Rolling Stones idet de går på scenen i Havana i 2016. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts og Ronnie Wood kvitterer med en spektakulær forestilling der de blant annet serverer hits som "Jumpin' Jack Flash", "It's Only Rock 'n Roll", "Gimme Shelter", "Brown Sugar", "Satisfaction" og mange fler. (The Rolling Stones: Havana Moon - Live in Cuba)