Br. dokumentar. Stadig fleire menneske tar stadig nye typar narkotika. DJ B Traits har i 10 år jobba på nokre av dei største nattklubbane i verda og er uroa over det ho ser. Ho bestemmer seg for å snakke med brukarar og seljarar for å finne ut kva dei eigentleg veit. Ho besøker klubbar på Ibiza og i Storbritannia, men også akuttmottak som må finne ut korleis dei skal handtere pasientar som har tatt ukjente stoff. Kvifor døyr det plutseleg så mange fleire av narkotika i Storbritannia? Og finst det noko slikt som eit trygt dop? (How Safe Are My Drugs?)