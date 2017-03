Br. dokumentar. "The Boss" forteller om sin oppvekst og karriere. Vi får se filmopptak fra barndom og tidlige opptredener i Greenwich Village, og vi får høre utdrag fra selvbiografien han nylig ga ut. Springsteen har skrevet en rekke klassiske sanger som både kritikere og publikum har elsket. Hvilke personer og steder har inspirert den respekterte musikeren, og hva får ham til å fortsette å skrive musikk og turnere? (Bruce Springsteen - In His Own Words)