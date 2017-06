Norsk dokumentar. Andreas Thorkildsen er to ganger OL-mester og verdensmester i spyd. Da han ble skadet begynte storebror og sportsjournalist Christian å stille spørsmålene han tidligere ikke turte stille. Med unik tilgang på en av Norges største idrettsutøvere gjennom tidene, vises ukjente sider av hva som må ofres for å bli best i verden. Familien åpner fotoalbumet og viser bilder og forteller historier som aldri før har offentlig kjent.