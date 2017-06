16 km nordvest for Kristiansund ligger fiskeværet Grip. En gang Norges minste kommune, nå en bydel i Kristiansund. Et fiskeeldorado i sin tid, i dag er det et særegent sted for eventyrlige turister. NRK Møre og Romsdal var med da rutebåten MS Hagbart Waage gikk sin første tur for sesongen.