Presten

Episode 5:6 - Bjarte skal holde Les mer sitt første bryllup, der det viser seg at det er to kvinner som skal gifte seg. Margit protesterer, og det blir en kamp i menigheten. Bjarte møter på noen asylsøkere som han lar flytte inn, hvilket blir i meste laget for Kristin. Samtidig føler Bjarte at han mister Tore og Steinar til Kim Haugen. (5:6)